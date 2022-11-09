Журналист Колезев объявлен в розыск

МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (СМИ признанно иностранным агентом) Дмитрия Колезева. Об этом со ссылкой на базу полиции пишет РИА Новости.

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Сам Колезев заявил в своем Telegram-канале, что не знает, по какой статье Уголовного кодекса он разыскивается.

«Традиционный вопрос: а есть какой-то способ обновить свою фотографию в базе МВД?» - пошутил он, приведя скриншот со страницы базы ведомства.