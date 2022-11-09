В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
11 минут назад

Журналист Колезев объявлен в розыск

Алиса Селезнёва

МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (СМИ признанно иностранным агентом) Дмитрия Колезева. Об этом со ссылкой на базу полиции пишет РИА Новости.

Журналист Колезев объявлен в розыск
Фото: соцсетисоцсети

Сам Колезев заявил в своем Telegram-канале, что не знает, по какой статье Уголовного кодекса он разыскивается.

«Традиционный вопрос: а есть какой-то способ обновить свою фотографию в базе МВД?» - пошутил он, приведя скриншот со страницы базы ведомства.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск по уголовной статье общественного деятеля Максима Каца (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).

Происшествия,Дмитрий Колезев,Максим Кац,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители