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1 час назад

Полицию вызвали на распродажу в торговом центре Москвы

Елена Прошина

В торговый центр «Павелецкая Плаза» в Москве во время распродажи в магазине COS вызвали полицию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полицию вызвали на распродажу в торговом центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за большого потока покупателей охране магазина пришлось перекрыть вход для новых клиентов, чтобы сотрудники кассы успели обслужить находящихся внутри покупателей до закрытия.

Стоявшие в очереди попытались уговорить охрану пропустить их, после чего один из них вызвал полицию. Прибывшие полицейские провели беседу с молодым человеком и менеджером магазина.

Сообщается, что никто из присутствующих не стал писать заявление, поэтому выезд полиции обошелся без задержаний.

Ранее полицейские изъяли около 15 кг наркотиков у безработного в Челябинской области.

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