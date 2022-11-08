Полицию вызвали на распродажу в торговом центре Москвы

В торговый центр «Павелецкая Плаза» в Москве во время распродажи в магазине COS вызвали полицию. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Из-за большого потока покупателей охране магазина пришлось перекрыть вход для новых клиентов, чтобы сотрудники кассы успели обслужить находящихся внутри покупателей до закрытия.

Стоявшие в очереди попытались уговорить охрану пропустить их, после чего один из них вызвал полицию. Прибывшие полицейские провели беседу с молодым человеком и менеджером магазина.

Сообщается, что никто из присутствующих не стал писать заявление, поэтому выезд полиции обошелся без задержаний.