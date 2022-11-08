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1 час назад

Молодые люди месяц бесплатно питалась во «Вкусно – и точка»

Елена Прошина

В Москве группа молодых людей придумали схему обмана касс самообслуживания во «Вкусно – и точка». Таким образом, злоумышленники месяц не платили за заказы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Молодые люди месяц бесплатно питалась во «Вкусно – и точка»
Фото: Telegram-канал BazaTelegram-канал Baza

Сообщается, что мошенники делали заказы через кассы самообслуживания, после чего просто выключали их – в этом случае система попросту автоматически возвращала деньги за последний заказ. Таким образом, подростки сделали заказов на 12 тысяч рублей.

В пресс-службе компании заявили, что уже исправляют уязвимость.

«Это баг в системе оплаты, мы работаем над его устранением», – прокомментировали ситуацию во «Вкусно – и точка».

Были ли установлены личности нарушителей в компании комментировать отказались.

Ранее стало известно, что «Вкусно – и точка» регистрирует несколько вариантов логотипа для доставки.

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