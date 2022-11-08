Молодые люди месяц бесплатно питалась во «Вкусно – и точка»

В Москве группа молодых людей придумали схему обмана касс самообслуживания во «Вкусно – и точка». Таким образом, злоумышленники месяц не платили за заказы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал Baza Telegram-канал Baza

Сообщается, что мошенники делали заказы через кассы самообслуживания, после чего просто выключали их – в этом случае система попросту автоматически возвращала деньги за последний заказ. Таким образом, подростки сделали заказов на 12 тысяч рублей.

В пресс-службе компании заявили, что уже исправляют уязвимость.

«Это баг в системе оплаты, мы работаем над его устранением», – прокомментировали ситуацию во «Вкусно – и точка».

Были ли установлены личности нарушителей в компании комментировать отказались.