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11 минут назад

Российский депутат умер за рулем Infiniti

Lenta.ruиещё 1

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем своего автомобиля. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Российский депутат умер за рулем Infiniti
Фото: Благовещенская городская ДумаБлаговещенская городская Дума

По данным телеканала, политик умер в Амурской области — он был за рулем собственной Infiniti. Депутат почувствовал себя плохо, когда ехал по дороге, которая ведет из Благовещенска в Гомелевку.

У мужчины начались судороги во время вождения, после чего его авто съехало в кювет. Попов скончался до приезда врачей, сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Депутату было 44 года.

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Ранее после тяжелой продолжительной болезни на 47-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Петрунин — он был первым заместителем председателя Комитета по энергетике, с 2016 года представлял в Думе Тульскую область.

Происшествия,Николай Петрунин,Георгий Попов,ФСБ,СБУ,Госдума,
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