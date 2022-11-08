Российский депутат умер за рулем Infiniti

Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов умер за рулем своего автомобиля. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, политик умер в Амурской области — он был за рулем собственной Infiniti. Депутат почувствовал себя плохо, когда ехал по дороге, которая ведет из Благовещенска в Гомелевку.
У мужчины начались судороги во время вождения, после чего его авто съехало в кювет. Попов скончался до приезда врачей, сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Депутату было 44 года.
Ранее после тяжелой продолжительной болезни на 47-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Петрунин — он был первым заместителем председателя Комитета по энергетике, с 2016 года представлял в Думе Тульскую область.