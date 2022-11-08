В Германии с яхты сестры бизнесмена Усманова изъяли 30 картин

Следователи в Германии изъяли 30 картин известных художников, хранившихся ранее на яхте Dilbar (в переводе с тюркских языков — пленительный, очаровательный), владелицей которой, предположительно, является сестра российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Об этом сообщают немецкие СМИ.

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В апреле в Германии Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) проинформировало о задержании 156-метровой яхты стоимостью около $600 млн. Судно с конца 2021 года стояло верфи Blohm + Voss в Гамбурге для капитального ремонта.

Как утверждают немецкие СМИ, следователи по время обысков пытались найти доказательство того, кому в действительности принадлежит яхта. В ходе операции были изъяты коробки с картинами, общая стоимость которых составляет порядка €5 млн. Речь идет о произведениях таких художников, как Марк Шагал.

При этом представитель Усманова заявил, что эти картины не принадлежат бизнесмену, поэтому о них не нужно было докладывать властям Германии.

По данным NDR, в настоящее время прокуратура Мюнхена занимается расследованием в отношении Усманова по подозрению в уклонении от уплаты налогов в ФРГ. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне также ведет в отношении россиянина расследование по подозрению в отмывании денег.