Мать выбросила годовалую дочь из окна многоэтажки в Москве

В Москве женщина выбросила свою годовалую дочь из окна квартиры на 11 этаже. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале, ребенка обнаружили под окнами многоквартирного дома на Сумском проезде.

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По предварительной информации, 26-летняя мать выкинула девочку из окна кухни. Сейчас ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Как сообщает РИА Новости, женщина также попала в больницу — предположительно, она отравилась лекарствами.

Прокуратура Москвы держит на контроле решение о возбуждении дела по факту покушения на убийство малолетнего.

Напомним, что год назад аналогичный случай произошел в Ростове-на-Дону. В октябре 2021 года 26-летняя женщина накормила химикатами и выбросила четырехлетнюю дочь из окна, а после попыталась свести счеты с жизнью. Лежащую на земле девочку заметили прохожие, которые вызвали скорую — ребенка удалось спасти.