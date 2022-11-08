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7 минут назад

У националиста и организатора "Русских маршей" Демушкина прошел обыск

Газета.Ruиещё 3

Полиция провела обыск в квартире российского политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

У националиста Демушкина прошел обыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[В] 6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная», — написал Демушкин.

Адвокат Демушкина Олег Колесников подтвердил в разговоре с РБК, что у мужчины прошел обыск, а само дело связано с «журналистской деятельностью» Демушкина.

«В 6.30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — сказал Колесников.

Дмитрий Демушкин известен в качестве одного из организаторов «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме.

Происшествия,Дмитрий Демушкин,Олег Колесников,
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