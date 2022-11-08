У националиста Демушкина прошел обыск

Полиция провела обыск в квартире российского политика и общественного деятеля Дмитрия Демушкина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«[В] 6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная», — написал Демушкин.
Адвокат Демушкина Олег Колесников подтвердил в разговоре с РБК, что у мужчины прошел обыск, а само дело связано с «журналистской деятельностью» Демушкина.
«В 6.30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — сказал Колесников.
Дмитрий Демушкин известен в качестве одного из организаторов «Русских маршей». В 2017 году его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу об экстремизме.