Самолет со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Сочи

Самолет, следующий по маршруту Стамбул — Екатеринбург, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту судна находится 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
По данным агентства, посадку запланировали на ближайшее время. В настоящий момент самолет вырабатывает топливо над морем.
Отмечается, что на борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. На место предполагаемой посадки уже направили две бригады скорой помощи.
По информации «РЕН ТВ», самолет принадлежит авиакомпании Red Wings. Пилоты полностью контролируют ситуацию, подчеркнул источник телеканала.