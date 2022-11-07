В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Самолет со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации

Елена Прошина

Самолет, следующий по маршруту СтамбулЕкатеринбург, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту судна находится 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Самолет со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, посадку запланировали на ближайшее время. В настоящий момент самолет вырабатывает топливо над морем.

Самолет упал в озеро Виктория в Танзании

Отмечается, что на борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. На место предполагаемой посадки уже направили две бригады скорой помощи.

По информации «РЕН ТВ», самолет принадлежит авиакомпании Red Wings. Пилоты полностью контролируют ситуацию, подчеркнул источник телеканала.

Происшествия,Red Wings,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители