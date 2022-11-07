Самолет со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке в Сочи

Самолет, следующий по маршруту Стамбул — Екатеринбург, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту судна находится 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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По данным агентства, посадку запланировали на ближайшее время. В настоящий момент самолет вырабатывает топливо над морем.

Отмечается, что на борту находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. На место предполагаемой посадки уже направили две бригады скорой помощи.