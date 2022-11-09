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32 минуты назад

Экоактивисты "раскрасили" маркером картину Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл"

Газета.Ruиещё 3

Экоактивисты «раскрасили» синим маркером произведение художника Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл». Видеоролик разместил Telegram-канал «Абзац».

Инцидент произошел в Австралии, в Национальной галерее Канберры. Картина находится под защитным стеклом, поэтому не была повреждена.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима завела уголовное дело на экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога «Сеятель» в Риме. Девушкам может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. Активисты движения «Последнее поколение» измазали картину Ван Гога «Сеятель» овощным супом 4 ноября в Палаццо Бонапарте.

Происшествия,Видео,Энди Уорхол,
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