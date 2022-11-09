Инцидент произошел в Австралии , в Национальной галерее Канберры. Картина находится под защитным стеклом, поэтому не была повреждена.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима завела уголовное дело на экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога «Сеятель» в Риме. Девушкам может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. Активисты движения «Последнее поколение» измазали картину Ван Гога «Сеятель» овощным супом 4 ноября в Палаццо Бонапарте.