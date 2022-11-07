Россиянка поссорилась с подругой и проломила череп ее ребенку

О произошедшем узнал психолог учреждения и обратился в полицию. По его утверждению, 24-летняя россиянка Людмила Б. проживала в одной квартире со своей подругой и ее дочерью. Около четырех часов утра у женщин возник конфликт, после чего Людмила схватила спящего на диване ребенка и швырнула его на пол. Младенца госпитализировали с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг.