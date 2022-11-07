В Болгарии обнаружили тело сбитого украинского пилота

Тело украинского пилота, самолет которого был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, обнаружено в сентябре в водах Черного моря, в районе южного побережья Болгарии. Об этом в понедельник сообщает на своем сайте газета "24 часа" со ссылкой на данные полицейского расследования.
Отмечается, что тело неизвестного в военной экипировке и с парашютом было обнаружено в районе Царево в сентябре. По оценкам судебных медиков, труп, у которого не было ног, находился в воде от двух до трех месяцев, что дополнительно затрудняло идентификацию.
"В ходе расследования было установлено, что погибший, вероятно, был военным летчиком, после чего мы связались командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолет был сбит в районе острова Змеиный у Одессы, предполагается, что ноги летчик потерял при катапультировании. После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший - 61-летний Михайло Матюшенко - военный пилот и инструктор", - рассказал журналистам представитель полиции города Бургас Христо Ичев.