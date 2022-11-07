В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
23 минуты назад

СМИ: в Болгарии обнаружили тело украинского пилота, сбитого в районе Одессы

ТАССиещё 1

Тело украинского пилота, самолет которого был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, обнаружено в сентябре в водах Черного моря, в районе южного побережья Болгарии. Об этом в понедельник сообщает на своем сайте газета "24 часа" со ссылкой на данные полицейского расследования.

В Болгарии обнаружили тело сбитого украинского пилота
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Отмечается, что тело неизвестного в военной экипировке и с парашютом было обнаружено в районе Царево в сентябре. По оценкам судебных медиков, труп, у которого не было ног, находился в воде от двух до трех месяцев, что дополнительно затрудняло идентификацию.

Сослуживец заявил о гибели устанавливавшего флаг на Змеином военного ВСУ

"В ходе расследования было установлено, что погибший, вероятно, был военным летчиком, после чего мы связались командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолет был сбит в районе острова Змеиный у Одессы, предполагается, что ноги летчик потерял при катапультировании. После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший - 61-летний Михайло Матюшенко - военный пилот и инструктор", - рассказал журналистам представитель полиции города Бургас Христо Ичев.

Происшествия,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители