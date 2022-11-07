Пассажир на ходу выпал из окна автомобиля в Калининграде

В Калининграде пьяный пассажир выпал из проезжающей машины, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев из городского сообщества «Янтарный ДЛБ».
Инцидент произошел в ночь на 7 ноября на Большой Окружной, уточняет сетевое издание «Klops.ru». Автомобилистка рассказала, что на трассе ее остановила компания людей, которые попросили вызвать скорую.
«Один молодой человек лежал на дороге, он был в крови и только мычал. Мне показалось, он был пьяный, его приятели это подтвердили. Сказали, что он на ходу выпал из окна. Я набрала номер скорой, убедилась, что вызов приняли, и уехала», — рассказала свидетельница.
Источник в экстренных службах региона сообщил изданию, что приехавшие медики никого на месте не обнаружили.
«Да не так уж и сильно он пострадал», — заявил один из знакомых выпавшего из окна автомобиля мужчины.
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