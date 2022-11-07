Пассажир на ходу выпал из окна автомобиля в Калининграде

«Один молодой человек лежал на дороге, он был в крови и только мычал. Мне показалось, он был пьяный, его приятели это подтвердили. Сказали, что он на ходу выпал из окна. Я набрала номер скорой, убедилась, что вызов приняли, и уехала», — рассказала свидетельница.