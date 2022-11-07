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57 минут назад

Shot сообщил о гибели сына президента Украинской федерации тхэквондо

News.ru

Telegram-канал Shot сообщил о смерти сына президента Украинской федерации тхэквондо, музыканта Арда Саманба. По информации канала, тело мужчины нашли в Москве. Предварительная причина смерти — передозировка наркотическими препаратами. В источнике уточнили, что годовалые дети украинца в течение двух дней находились рядом с телом усопшего.

Сын президента Украинской федерации тхэквондо погиб в Москве
Фото: News.ruNews.ru

Труп инди-музыканта из группы FNLN удалось обнаружить благодаря соседям. Как сообщает Shot, жильцы постоянно слышали плач детей, а также видели включенный свет, однако дверь им никто не открывал. После соседи музыканта решили вызвать полицию. По приезде сотрудники правоохранительных органов нашли мертвого 27-летнего Саманбу без одежды на кухне.

В этот момент в квартире также находилась жена музыканта. Shot уточняет, что она была не в себе и ничего объяснить не смогла. Малыши также были истощены.

Основная версия следствия — передозировка наркотическими препаратами. Точную причину смерти определит экспертиза.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что боец ММА Александр Писарев мог скончаться от отравления арбузом. По информации канала, скорая помощь приезжала к бойцу дважды. Однако источник назвал и другую версию гибели бойца — он мог отравиться опиоидами. По данным канала, в больнице супруга Писарева призналась, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушеные грибы. Медики объявят окончательные результаты экспертизы через несколько недель.

Происшествия,Александр Писарев,
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