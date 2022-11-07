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1 час назад

Журналист Бигаев стал новым фигурантом дела о вымогательстве у Чемезова

ТАСС

Журналист Тамерлан Бигаев стал новым подозреваемым по делу о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Стал известен новый фигурант по делу о вымогательстве у Чемезова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили агентству.

В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили информацию об аресте журналиста. "Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря. Он подозревается по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере)", - сказали в суде.

Бигаев работал на портале Life.ru, освещал жизнь звезд шоу-бизнеса.

В «Ростехе» заявили, что журналист Караулов нанес ущерб репутации гендиректора Чемезова

Ранее Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Происшествия,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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