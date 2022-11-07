Стал известен новый фигурант по делу о вымогательстве у Чемезова

В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили информацию об аресте журналиста. "Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря. Он подозревается по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере)", - сказали в суде.