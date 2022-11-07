Стал известен новый фигурант по делу о вымогательстве у Чемезова

Журналист Тамерлан Бигаев стал новым подозреваемым по делу о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили агентству.
В Тверском суде Москвы ТАСС подтвердили информацию об аресте журналиста. "Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря. Он подозревается по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере)", - сказали в суде.
Бигаев работал на портале Life.ru, освещал жизнь звезд шоу-бизнеса.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.