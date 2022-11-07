Продюсера "Елок 5" похитили и заставили копать себе могилу

Режиссер и продюсер Иван Архипов в беседе с Telegram-каналом SHOT рассказал, что был похищен неизвестными под Санкт-Петербургом.

Фото: ИГРА с Лизой Медведевой/YouTube ИГРА с Лизой Медведевой/YouTube

По словам продюсера, он ехал по направлению в музей «Шалаш имени Ленина» в Сестрорецке. Когда он припарковался на обочине, к Архипову подсели двое мужчин в балаклавах и угрожали пистолетом.

«Приставили ствол и заставили ехать в сторону Приморского шоссе. Через несколько километров приказали остановиться и повели в лес, дали в руки лопату и заставили копать себе яму», — пишут в канале.

Архипов сумел сбежать от преступников и вызвал полицию. Также он рассказал, что мужчины не выдвигали никаких требований.