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1 час назад

Режиссера Ивана Архипова похитили и заставили копать себе могилу под Петербургом

Газета.Ru

Режиссер и продюсер Иван Архипов в беседе с Telegram-каналом SHOT рассказал, что был похищен неизвестными под Санкт-Петербургом.

Продюсера "Елок 5" похитили и заставили копать себе могилу
Фото: ИГРА с Лизой Медведевой/YouTubeИГРА с Лизой Медведевой/YouTube

По словам продюсера, он ехал по направлению в музей «Шалаш имени Ленина» в Сестрорецке. Когда он припарковался на обочине, к Архипову подсели двое мужчин в балаклавах и угрожали пистолетом.

«Приставили ствол и заставили ехать в сторону Приморского шоссе. Через несколько километров приказали остановиться и повели в лес, дали в руки лопату и заставили копать себе яму», — пишут в канале.

Архипов сумел сбежать от преступников и вызвал полицию. Также он рассказал, что мужчины не выдвигали никаких требований.

Иван Архипов известен работой над проектами «Позывной «Барон», «Мажор-2», «Елки 5», «Шифр».

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