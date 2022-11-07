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34 минуты назад

Прокуратура: число погибших после обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех

Газета.Ruиещё 14

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что мужчина, пострадавший в Сочи при обрушении балкона пятиэтажного дома, умер в больнице, передает ТАСС.

Три человека погибли при обрушении балкона в Сочи
Фото: ТАССТАСС

«Скончался», — сказал представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, хозяйка квартиры в Сочи c рухнувшим балконом, когда на нем были люди, рассказала РИА Новости, что намеков на обрушение не было.

Она добавила, что полтора месяца назад сама была в жилье и не замечала каких-либо явных изъянов конструкции.

В Центральном районе Сочи, на улице Донская, обвалился балкон на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В момент обвала балкона там находились три человека. От полученных травм мужчина 60 лет и 37-летняя женщина скончались, третий пострадавший находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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