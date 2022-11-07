Три человека погибли при обрушении балкона в Сочи

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что мужчина, пострадавший в Сочи при обрушении балкона пятиэтажного дома, умер в больнице, передает ТАСС.
«Скончался», — сказал представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, хозяйка квартиры в Сочи c рухнувшим балконом, когда на нем были люди, рассказала РИА Новости, что намеков на обрушение не было.
Она добавила, что полтора месяца назад сама была в жилье и не замечала каких-либо явных изъянов конструкции.
В Центральном районе Сочи, на улице Донская, обвалился балкон на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В момент обвала балкона там находились три человека. От полученных травм мужчина 60 лет и 37-летняя женщина скончались, третий пострадавший находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).