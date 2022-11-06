В Сочи при обрушении балкона жилого дома погибли два человека

Балкон обрушился в пятиэтажном жилом доме в Центральном районе Сочи. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

"Поступило сообщение о том, что по адресу: Сочи, Центральный район, улица Донская, произошло обрушение балкона на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Уточняется, что угрозы дальнейшего обрушения дома нет.

По данным прокуратуры края, погибли два человека, еще один находится в больнице.

"Предварительно, обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице. Прокуратурой города Сочи и Центрального района Сочи организована проверка причин и условий произошедшего, руководство прокуратуры Центрального района выехало на место происшествия", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, дом 1958 года постройки.