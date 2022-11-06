Мэр Ялты рассказала о причинах пожара в кафе на плато Ай-Петри

Власти Ялты рассказали, из-за чего произошел пожар в кафе на плато Ай-Петри.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что стали известны две версии происшествия.
«Причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки», - написала Павленко в Telegram-канале.
По ее словам, окончательное заключение даст пожарно-техническая экспертиза. Предположительное место возникновения пожара - "район кухни одного из кафе".
Мэр добавила, что встретилась с владельцами кафе, пострадавшими ночью от пожара. По их мнению причиной ЧП стала неисправная проводка.
Пожар в кафе на горе Ай-Петри в районе поселка Охотничий был ликвидирован в ночь на 6 ноября. Общая площадь горения составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.