В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
40 минут назад

Мэр Ялты рассказала о причинах пожара в кафе на плато Ай-Петри

Майк Габриелян

Власти Ялты рассказали, из-за чего произошел пожар в кафе на плато Ай-Петри.

Мэр Ялты рассказала о причинах пожара в кафе на плато Ай-Петри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что стали известны две версии происшествия.

«Причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки», - написала Павленко в Telegram-канале.

По ее словам, окончательное заключение даст пожарно-техническая экспертиза. Предположительное место возникновения пожара - "район кухни одного из кафе".

Мэр добавила, что встретилась с владельцами кафе, пострадавшими ночью от пожара. По их мнению причиной ЧП стала неисправная проводка.

Пожар в кафе на горе Ай-Петри в районе поселка Охотничий был ликвидирован в ночь на 6 ноября. Общая площадь горения составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Происшествия,Янина Павленко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители