Мэр Ялты рассказала о причинах пожара в кафе на плато Ай-Петри

Власти Ялты рассказали, из-за чего произошел пожар в кафе на плато Ай-Петри.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что стали известны две версии происшествия.

«Причинами пожара рассматриваются аварийный режим работы участка электросети и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации буржуйки», - написала Павленко в Telegram-канале.

По ее словам, окончательное заключение даст пожарно-техническая экспертиза. Предположительное место возникновения пожара - "район кухни одного из кафе".

Мэр добавила, что встретилась с владельцами кафе, пострадавшими ночью от пожара. По их мнению причиной ЧП стала неисправная проводка.