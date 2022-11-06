Херсон остался без электричества

Во всех районах Херсона по неустановленных пока причинам произошли отключения электричества. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Херсоноблэнерго.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Света нету по всему городу, да. Ждем информацию, где что [произошло]», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти России предоставят херсонцам сертификаты. По этим документам жители региона смогут получить бесплатное жилье в любом российском регионе, как на вторичном, так и на первичном рынках.