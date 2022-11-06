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8 минут назад

Власти Новой Каховки оценили урон от попадания ракеты в шлюз дамбы

Газета.Ru

Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявил, что ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений. Об этом сообщает РИА Новости.

В Новой Каховке оценили урон от удара по дамбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал Агаев.

6 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, обстреляли дамбу Каховской ГЭС, пять ракет удалось сбить ПВО, однако одна из них попала в шлюз.

В Херсоне заявили о попадании ракеты в шлюз Каховской ГЭС

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что подорвать всю дамбу Каховской ГЭС практически невозможно, но такая угроза есть.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Руслан Агаев,Владимир Путин,
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