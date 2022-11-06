В Новой Каховке оценили урон от удара по дамбе

Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявил, что ракета HIMARS, попавшая в шлюз Каховской дамбы, не нанесла критических разрушений. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал Агаев.

6 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины, по предварительным данным, обстреляли дамбу Каховской ГЭС, пять ракет удалось сбить ПВО, однако одна из них попала в шлюз.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что подорвать всю дамбу Каховской ГЭС практически невозможно, но такая угроза есть.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.