Три человека погибли в аэролодке на красноярском водохранилище

Спасатели обнаружили тела трех человек в кабине аэролодки "Пиранья", которая перевернулась в воскресенье днем в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае . Ранее их местонахождение после ЧП было неизвестно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что по оперативным данным, аэролодка "Пиранья" перевернулась в воскресенье в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае - в 100 км от Саяно-Шушенской ГЭС. На судне находились семь человек, трое из них пропали. Группа из четырех человек самостоятельно добралась до берега, откуда и вызвала помощь.