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24 минуты назад

При опрокидывании аэролодки в красноярском водохранилище погибли три человека

ТАСС

Спасатели обнаружили тела трех человек в кабине аэролодки "Пиранья", которая перевернулась в воскресенье днем в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. Ранее их местонахождение после ЧП было неизвестно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Три человека погибли в аэролодке на красноярском водохранилище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что по оперативным данным, аэролодка "Пиранья" перевернулась в воскресенье в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае - в 100 км от Саяно-Шушенской ГЭС. На судне находились семь человек, трое из них пропали. Группа из четырех человек самостоятельно добралась до берега, откуда и вызвала помощь.

"Уточненная информация. На месте происшествия на р. Кантегир находилось два плавсредства (всего на двух плавсредствах находилось семь человек), одно из которых перевернулось (аэролодка "Пиранья"). В кабине лодки было обнаружено три тела", - говорится в сообщении.

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