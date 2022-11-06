Поезд сошел с рельсов в Сеуле

В центре Сеула поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на оператора.

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По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), инцидент произошел в 20:55 по местному времени (14:55 мск), когда поезд с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпо в центре Сеула. В результате пострадали порядка 30 человек.

Причины случившегося пока не называются.

В июне аналогичный инцидент произошел в американском штате Миссури. В результате схода поезда с рельсов погибли три человека, пострадали еще около 13.