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13 минут назад

Yonhap: поезд сошел с рельсов в Сеуле, около 30 человек пострадали

Газета.Ruиещё 7

В центре Сеула поезд сошел с рельсов, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на оператора.

Поезд сошел с рельсов в Сеуле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), инцидент произошел в 20:55 по местному времени (14:55 мск), когда поезд с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпо в центре Сеула. В результате пострадали порядка 30 человек.

Причины случившегося пока не называются.

В июне аналогичный инцидент произошел в американском штате Миссури. В результате схода поезда с рельсов погибли три человека, пострадали еще около 13.

До этого пассажирский поезд, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. В поезде находилось порядка 243 пассажиров.

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