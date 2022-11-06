В Херсоне заявили о попадании ракеты в шлюз Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, обстреляли дамбу Каховской ГЭС, пять ракет удалось сбить ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Предположительно, одна из украинских ракет попала в шлюз.
«Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы...» — уточнили представители Херсонского ведомства.
В результате дамба получила разрушения, последствия атаки украинских военных устанавливаются.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.