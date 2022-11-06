В Херсоне заявили о попадании ракеты в шлюз Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, обстреляли дамбу Каховской ГЭС, пять ракет удалось сбить ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Предположительно, одна из украинских ракет попала в шлюз.

«Сегодня в 10:00 был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы...» — уточнили представители Херсонского ведомства.

В результате дамба получила разрушения, последствия атаки украинских военных устанавливаются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.