В интернете появилось видео задержания жителя Костромы Станислава Ионкина, которого подозревают в поджоге ночного клуба «Полигон». Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видео сотрудники правоохранительных органов проводят задержание подозреваемого, спрашивают в рамках процедуры задержания его фамилию, имя и отчество.

Мужчина призывает силовиков не применять по отношению к нему силу, заявляет, что готов сдаться. Кроме того, называет свои данные.

«Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся», - слышится его голос в ролике.

По данным канала, в ночь с 4 на 5 ноября он позвонил своей жене по телефону, рассказал, что с ним все в порядке. Утром он снова связался с ней и сообщил, что задержан по делу о гибели людей в ночном клубе.