Стало известно о недавнем возвращении виновника пожара в Костроме с Украины

Вероятный виновник пожара в костромском ночном клубе «Полигон» недавно вернулся с Украины, где принимал участие в российской спецоперации. Об этом стало известно изданию Baza.

Как рассказали изданию родственники 23-летнего Станислава Ионкина, действия которого, предположительно, и стали причиной пожара, проходил службу в зоне СВО. 22 августа молодой человек попал под обстрел во время перевозки боеприпасов и сломал ногу.

После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, откуда он затем вернулся в Костромскую область. После реабилитации, в начале ноября, он снова отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам в одном из развлекательных заведений города. Мужчину передали следственным органам. Позже стало известно, что он признал вину. По словам собеседника ТАСС, в ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании.