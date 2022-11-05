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17 минут назад

Стало известно о недавнем возвращении виновника пожара в Костроме с Украины

Lenta.ruиещё 14

Вероятный виновник пожара в костромском ночном клубе «Полигон» недавно вернулся с Украины, где принимал участие в российской спецоперации. Об этом стало известно изданию Baza.

Как рассказали изданию родственники 23-летнего Станислава Ионкина, действия которого, предположительно, и стали причиной пожара, проходил службу в зоне СВО. 22 августа молодой человек попал под обстрел во время перевозки боеприпасов и сломал ногу.

«Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся»

После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, откуда он затем вернулся в Костромскую область. После реабилитации, в начале ноября, он снова отправился в воинскую часть для прохождения медкомиссии.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам в одном из развлекательных заведений города. Мужчину передали следственным органам. Позже стало известно, что он признал вину. По словам собеседника ТАСС, в ходе конфликта мужчина выстрелил в помещении клуба из ракетницы, вызвав своими действиями пожар в здании.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более 10 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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