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1 час назад

Задержан подозреваемый в поджоге кафе в Костроме

Майк Габриелян

В Костроме задержали подозреваемого в поджоге кафе «Полигон», где погибли 15 человек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», - сказано в заявлении.

Отмечается, что подозреваемого уже передали следователям.

Кафе «Полигон» загорелось сегодня около 2:30 ночи. Жертвами пожара стали 15 человек, еще четверо пострадали. Из здания эвакуировали 250 посетителей.

Одна из версий – пожар начался после того как участник вечеринки прямо в клубе запустил петарду или другое пиротехническое изделие.

Прокуратура заявила, что в помещении имелась пожарная сигнализация, но пока неизвестно, сработала ли она.

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