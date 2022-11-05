Задержан подозреваемый в поджоге кафе в Костроме

В Костроме задержали подозреваемого в поджоге кафе «Полигон», где погибли 15 человек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», - сказано в заявлении.

Отмечается, что подозреваемого уже передали следователям.

Кафе «Полигон» загорелось сегодня около 2:30 ночи. Жертвами пожара стали 15 человек, еще четверо пострадали. Из здания эвакуировали 250 посетителей.

Одна из версий – пожар начался после того как участник вечеринки прямо в клубе запустил петарду или другое пиротехническое изделие.