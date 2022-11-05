Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось

Согласно предварительной информации, число погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Костромской области .

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших. Из здания удалось эвакуировать 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.