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37 минут назад

Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось

Lenta.ru

Согласно предварительной информации, число погибших при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме выросло до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Костромской области.

Число погибших при пожаре в ночном клубе Костромы увеличилось
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

«По предварительным данным, семь погибших», — заявила представительница прокуратуры.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади здания в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших. Из здания удалось эвакуировать 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.

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