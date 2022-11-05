В Костроме полыхает кафе на площади 3500 квадратных метров

В Костроме произошел пожар в здании, где расположено кафе «Полигон». Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Костромской области ГУ МЧС России по Костромской области

В ведомстве отметили, что сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 250 человек. О пострадавших и причинах происшествия пока ничего неизвестно.