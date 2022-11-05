В Костроме полыхает кафе на площади 3500 квадратных метров

В Костроме произошел пожар в здании, где расположено кафе «Полигон». Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 250 человек. О пострадавших и причинах происшествия пока ничего неизвестно.
Ранее в подмосковном городе Дмитров произошел крупный пожар на производстве по переработке морепродуктов. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дым валил из-под кровли производственного корпуса размером 30х80 м, общая площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.