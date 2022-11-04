Финляндия депортировала россиянку за подделку документов ЕС

Финские пограничники задержали и затем депортировали россиянку за подделку документов. Кроме того, женщине запретили въезд в Евросоюз на четыре года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу погранохраны Финляндии.

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В ведомстве уточнили, что гражданку России задержали при пересечении КПП Ваалимаа. На выездном контроле она предъявила паспорт РФ с визой Италии в качестве документа, дающего право на пребывание в Шенгенской зоне.

Таможенники предположили, что штампы сербского и турецкого пограничного контроля не соответствуют подлинным, а сведения о сроках пребывания не заслуживают доверия.

Проведенное расследование показало, что, действительно, отметки являются поддельными. Женщина призналась, что заплатила мошенникам за них в общей сложности 400 евро.