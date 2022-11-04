В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
17 минут назад

Финляндия депортировала россиянку за подделку документов ЕС

Илья Родин

Финские пограничники задержали и затем депортировали россиянку за подделку документов. Кроме того, женщине запретили въезд в Евросоюз на четыре года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу погранохраны Финляндии.

Финляндия депортировала россиянку за подделку документов ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что гражданку России задержали при пересечении КПП Ваалимаа. На выездном контроле она предъявила паспорт РФ с визой Италии в качестве документа, дающего право на пребывание в Шенгенской зоне.

Таможенники предположили, что штампы сербского и турецкого пограничного контроля не соответствуют подлинным, а сведения о сроках пребывания не заслуживают доверия.

Проведенное расследование показало, что, действительно, отметки являются поддельными. Женщина призналась, что заплатила мошенникам за них в общей сложности 400 евро.

В итоге, суд Кюменлааксо предъявил гражданке РФ обвинения в подлоге и нарушении прав иностранцев. Миграционное ведомство депортировало ее в РФ и запретило въезд в ЕС на четыре года, уточнили в погранохране.

Происшествия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители