В Ростехе объяснили подачу заявления на Караулова

"Вместе с тем количество публикаций на канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, в последнее время кратно увеличилось. Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации "Ростех", а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы. В связи с этим было принято решение обратиться с следственные органы для правовой оценки деятельности Андрея Караулова", - пояснили в Ростехе.

В четверг в доме Андрея Караулова прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению Сергея Чемезова. Как сообщил журналист агентству ТАСС, он проходит свидетелем по данному делу. Караулов связывает обыск с делом, возбужденным в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. 26 октября Тверской суд Москвы арестовал Суханова и бывшего главного редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По его мнению, обыск начался по заявлению Сергея Чемезова по статье о клевете. Караулов отметил, что сейчас находится за границей в больнице на обследовании.