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26 минут назад

В тюрьме Эквадора произошли беспорядки

ТАСС

Свыше 15 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих пострадали в четверг во время беспорядков в тюрьме №1 в городе Гуаякиль в Эквадоре. Об этом заявил Гильермо Родригес, глава службы, занимающейся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями (исп. SNAI).

В тюрьме Эквадора произошли беспорядки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Более 15 полицейских и военных получили ранения", - сказал он, подчеркнув, что это не помешало выполнить поставленные задачи.

Видеообращение Родригеса было обнародовано в Twitter SNAI. В совместной операции силовых структур были задействованы порядка 700 полицейских и 470 военнослужащих.

Родригес пообещал, что власти будут развивать инфраструктуру исправительных учреждений, чтобы улучшить процесс социальной реабилитации заключенных.

Попытка властей навести порядок в тюрьмах привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в Эквадоре. Ранее на текущей неделе члены организованных преступных сообществ совершили серию нападений на сотрудников силовых структур, жертвами которых стали по меньшей мере пять человек. После этого президент Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения на 45 дней в провинциях Гуаяс и Эсмеральдас.

В ноябре 2021 года в тюрьме №1 в Гуаякиле столкновения враждующих банд унесли жизни не менее 58 человек, еще более 10 получили ранения. Там же в конце сентября прошлого года в ходе беспорядков погибли 119 заключенных.

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