В тюрьме Эквадора произошли беспорядки

Свыше 15 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих пострадали в четверг во время беспорядков в тюрьме №1 в городе Гуаякиль в Эквадоре. Об этом заявил Гильермо Родригес, глава службы, занимающейся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями (исп. SNAI).

"Более 15 полицейских и военных получили ранения", - сказал он, подчеркнув, что это не помешало выполнить поставленные задачи.

Видеообращение Родригеса было обнародовано в Twitter SNAI. В совместной операции силовых структур были задействованы порядка 700 полицейских и 470 военнослужащих.

Родригес пообещал, что власти будут развивать инфраструктуру исправительных учреждений, чтобы улучшить процесс социальной реабилитации заключенных.

Попытка властей навести порядок в тюрьмах привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в Эквадоре. Ранее на текущей неделе члены организованных преступных сообществ совершили серию нападений на сотрудников силовых структур, жертвами которых стали по меньшей мере пять человек. После этого президент Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения на 45 дней в провинциях Гуаяс и Эсмеральдас.