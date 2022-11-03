В трех башнях IQ-квартала Москвы-Сити отключилось электричество. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, в зданиях сработала сигнализация, из них началась срочная эвакуация людей.

Она осложняется тем, что 5 лифтов не действуют. В некоторых из них застряли люди, они просят о медицинской помощи.