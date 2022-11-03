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31 минуту назад

Три башни IQ-квартала Москвы-Сити остались без электричества

Илья Родин

В трех башнях IQ-квартала Москвы-Сити отключилось электричество. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, в зданиях сработала сигнализация, из них началась срочная эвакуация людей.

В башне «Москва-Сити» начался пожар

Она осложняется тем, что 5 лифтов не действуют. В некоторых из них застряли люди, они просят о медицинской помощи.

По состоянию на 18-42 мск, эвакуация продолжается. У выходов из зданий столпились люди. Рядом с башнями дежурят машины скорой помощи и МЧС.

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