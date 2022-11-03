В дом Андрея Караулова пришли с обыском

Журналист Андрей Караулов сообщил о проведении обыска в его доме по делу о клевете. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам Караулова, люди с автоматами «попытались «болгаркой» вырезать ворота».

«По заявлению [главы «Ростеха»] Сергея Чемезова, статья «Клевета», - пояснил журналист.

Он назвал обыск вторым актом «пьесы «Ксения Собчак».

Ранее стало известно, что коммерческий директор журналистки и блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были заключены в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама же Собчак, по сообщениям СМИ, покинула Россию, выехав из страны через Литву.