Блогер Эдвард Бил 3 ноября вышел из колонии после срока по делу о крупном ДТП. Видео с ним в своем Telegram-канале опубликовала его жена Диана Биль.

1 апреля 2021 года в центре Москвы произошла авария с участием пяти автомобилей. Как заявили в ГИБДД, ДТП случилось после того, как водитель Audi RS6 Avant выехал на встречную полосу. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей.

Адвокат блогера Сергей Жорин заявлял, что Бил оказался на встречке, пытаясь избежать другой аварии.

Жорин подчеркивал, что ажиотаж вокруг дела связан лишь с публичностью его клиента.

Блогера приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима, также ему запрещено водить машину сроком на два с половиной года.