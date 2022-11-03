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41 минуту назад

Блогер Эдвард Бил вышел на свободу

Мария Иванова

Блогер Эдвард Бил 3 ноября вышел из колонии после срока по делу о крупном ДТП. Видео с ним в своем Telegram-канале опубликовала его жена Диана Биль.

1 апреля 2021 года в центре Москвы произошла авария с участием пяти автомобилей. Как заявили в ГИБДД, ДТП случилось после того, как водитель Audi RS6 Avant выехал на встречную полосу. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей.

Адвокат блогера Сергей Жорин заявлял, что Бил оказался на встречке, пытаясь избежать другой аварии.

Жорин подчеркивал, что ажиотаж вокруг дела связан лишь с публичностью его клиента.

Блогер Эдвард Бил получил реальный срок

Блогера приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима, также ему запрещено водить машину сроком на два с половиной года.

Бил выплатил компенсацию пострадавшей в аварии Марии Артемовой и она просила не отправлять его в колонию. Артемова отмечала, что предпочла бы отправку блогера на исправительные работы в больницу.

Происшествия,Видео,Сергей Жорин,ГИБДД,
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