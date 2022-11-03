Серия взрывов произошла в Мелитополе Запорожской области рано утром 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 05:40-05:50 по местному времени было слышно пять-шесть взрывов. В администрации города пояснили, что работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее более 10 взрывов прозвучало во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Новой Каховке Херсонской области. До этого сообщалось о взрывах в нескольких украинских городах, в том числе в Николаеве, Харькове, Никополе и Кривом Роге.