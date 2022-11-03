На кадрах видно, как Данилова подходит к одной из кроватей в детской спальне и несколько раз бьет ребенка, лежащего под одеялом. По данным канала, воспитательница поругалась с коллегой, после чего сорвалась на четырехлетнюю девочку, которая не могла уснуть.