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19 минут назад

Избиение ребенка во время тихого часа в российском детсаду попало на видео

Lenta.ruиещё 1

Воспитательница российского детского сада Венера Данилова избила ребенка во время тихого часа. Видеоролик с записью случившегося в детском саду Стерлитамака республики Башкортостан публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как Данилова подходит к одной из кроватей в детской спальне и несколько раз бьет ребенка, лежащего под одеялом. По данным канала, воспитательница поругалась с коллегой, после чего сорвалась на четырехлетнюю девочку, которая не могла уснуть.

Как утверждают авторы канала, руководство детсада намерено уволить сотрудницу.

Ранее сообщалось, что воспитательница в детском саду Тататрстана избивала двухлетних детей. Свидетелем издевательств стала няня, которая сняла педагога на камеру.

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