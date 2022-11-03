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1 час назад

Суд отпустил из СИЗО под запрет определенных действий экс-замглавы Минпросвещения Ракову

ТАССиещё 4

Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую по делу об особо крупном мошенничестве, и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий", - сказано в решении суда. Ранее Ракова признала вину.

Также Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве ректору "Шанинки" Сергею Зуеву.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Зуеву меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - сказано в решении суда.

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