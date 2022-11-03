Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую по делу об особо крупном мошенничестве, и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.