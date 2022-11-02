Самолет с лопнувшими колесами экстренно сел в Иркутске

В среду, 2 ноября, в иркутском аэропорту совершил аварийную посадку Airbus A320 «Уральских авиалиний». Как утверждает Telegram-канал Baza, у самолета лопнуло четыре колеса.

Инцидент произошел, когда лайнер летел в Россию из Душанбе. На борту A320 находились 70 пассажиров и пятеро членов экипажа, никто их них не пострадал.

По данным Baza, из-за аварийной посадки этого лайнера в аэропорту Иркутска уже полтора часа не может приземлиться другой самолет.

ИА IrkutskMedia уточняет, что у A320 лопнули четыре шасси, сами стойки, на которых находятся шасси, повреждены не были.

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку, сообщает «Ирк.ру». По данным портала, у самолета повреждены четыре пневматика основных стоек шасси.