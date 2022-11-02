В Одессе вновь осквернили памятник Екатерине II

Вандалы в ночь на среду вновь осквернили памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, по приказу которой этот город был основан в 1794 году. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание опубликовало фотографию памятника, на которой видно, что на голову статуе надет красный колпак, а на руку намотана веревка с петлей. Как сообщает издание, фото ранее обнародовал председатель южного межрегионального отдела Института национальной памяти Украины Сергей Гуцалюк. Эта организация является одним из организаторов так называемой декоммунизации на Украине, а ее руководство неоднократно выступало с радикальными русофобскими высказываниями.

В последнее время вандалы регулярно оскверняют этот памятник. Кроме того, власти городов в рамках кампании по тотальной дерусификации активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией.