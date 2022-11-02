В Одессе вновь осквернили памятник Екатерине II

Вандалы в ночь на среду вновь осквернили памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, по приказу которой этот город был основан в 1794 году. Об этом сообщило местное издание "Думская".
Издание опубликовало фотографию памятника, на которой видно, что на голову статуе надет красный колпак, а на руку намотана веревка с петлей. Как сообщает издание, фото ранее обнародовал председатель южного межрегионального отдела Института национальной памяти Украины Сергей Гуцалюк. Эта организация является одним из организаторов так называемой декоммунизации на Украине, а ее руководство неоднократно выступало с радикальными русофобскими высказываниями.
В последнее время вандалы регулярно оскверняют этот памятник. Кроме того, власти городов в рамках кампании по тотальной дерусификации активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией.
5 июля электронная петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990-х годах, набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 13 июля вторая петиция о сносе памятника набрала 25 338 голосов. 1 августа Зеленский ответил на обе петиции и попросил власти города рассмотреть вопрос. При этом он отметил необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией. Позднее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не поддерживает войну с памятниками в условиях, когда идут боевые действия, поскольку в текущих обстоятельствах попытка переписать историю города может привести к поляризации общества.