Вышедшего на свободу людоеда жители Перми назвали «порядочным человеком»

Жители Перми прокомментировали новости об освобождении маньяка-каннибала Михаила Малышева, который вышел на свободу после 23 лет в колонии. Об этом сообщает издание «360».

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«Знаю, сидел вместе с ним. Тут каждый второй судимый. Хороший человек, добрый, порядочный», – заявил один из горожан.

По его словам, он отбывал наказание вместе с Малышевым.

Журналисты также смогли взять интервью у соседа освободившегося пермяка.

«В дверях так же встретились. “Здравствуйте”. Здравствуйте, говорю. Квадратный, еле-еле ходит. Кусок сала, огромный шкаф, еле ноги передвигает. Видимо, заболел чем-то», – рассказал он.

Сосед также добавил, что не боится освободившегося маньяка, потому что тот с трудом передвигается.

56-летнего Михаила Малышева осудили за двойное убийство и каннибализм в 2002 году.