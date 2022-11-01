Абхазия запросила у России электроэнергию

Абхазия направила в России запрос о помощи в энергетической сфере в связи с аварией на высоковольтной линии «Ачгуара». Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу РУП «Черноморэнерго».

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Отмечается, что авария произошла в Очамчирском районе республики. В результате большая часть регионов Абхазии оказалось без света.

В организации пояснили, что в очередной раз было зафиксировано автоматическое срабатывание защиты высоковольтной линии. В связи с этим, «запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации».

Уточняется также, что на место аварии выехали специалисты экстренных служб. Они уже приступили к восстановительным работам.