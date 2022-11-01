«Тоненькой струйкой». Все о ЧП с канализацией в Волгограде

В Волгограде почти восстановили одну из двух ниток канализационного коллектора — после аварии без воды остались два района города и почти 200 тысяч человек, а отходы размыли 20-метровый провал в сквере Пахмутовой и потекли в реку Волгу. Как пишут местные СМИ, воду волгоградцам уже начали подавать — пока лишь «тоненькой струйкой». Подробнее о канализационной проблеме в Волгограде, которую решают уже пять дней, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Администрация Волгограда Администрация Волгограда

На канализационном участке проводятся ремонтные работы, сварена первая нитка коллектора, сообщили изданию "Подъем" в администрации Волгограда.

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"Сварили первую нитку поврежденного канализационного коллектора. Она полностью готова и принимает на себя стоки. Вместе с этим вода запущена. Пока на пониженном давлении, как говорят коммунальщики. Если будет все хорошо, скорее всего, потом будет все восстановлено в штатном режиме", — сообщили в горадминистрации.

Как пишет портал V1.RU, воду начали подавать постепенно, "маленькой струйкой" - чтобы в сетях не произошло гидроудара.

Вечером 26 октября в недавно открытом сквере имени композитора Александры Пахмутовой произошла коммунальная авария — во время дождя прорвало две канализационные трубы, из-за чего сточные воды начали наполнять почву. 27 октября грунт провалился и образовалась яма, наполненная сточными водами. В ночь на 28 октября на место происшествия прибыли коммунальные службы, которые пытались пробраться к коллектору без отключения воды, однако позже пришли к выводу, что это сделать невозможно.

Вскоре сточные воды переполнили двадцатиметровый, как утверждают очевидцы, овраг, и вода хлынула в реку Волгу, которая находится подле сквера, а также затопили окрестности, в частности, парк у музея "Россия — моя история" и детскую железную дорогу.

28 октября было принято решение отключить от водоснабжения Советский, Ворошиловский и часть Кировского района. Итого без горячей и холодной воды остались более 1 тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов - более 200 тыс. человек, в частности, учебные заведения, детские сады и больницы.

Как сообщали коммунальные службы, альтернативы не было: сточные воды из этих районов проходят как раз через коллектор, на котором случилась авария. Местные жители, пытаясь запастись питьевой водой, ринулись в магазины и опустошили полки. Как утверждают местные жители, некоторые начали собирать воду из луж и водостоков.

Вскоре городские власти наладили доставку питьевой воды на водовозах. В Советском и Ворошиловском районах был введен режим ЧС. Психологи МЧС работали с местными жителями в районах, оставшихся без воды.

"На особом контроле у сотрудников МЧС России пожилые одинокие люди, многодетные и социально-неблагополучные семьи, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Психологи спасательного ведомства интересуются состоянием волгоградцев, проживающих в районах, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, а также напоминают жителям о работе горячей линии", — сообщили в региональном МЧС.

Реакция властей и расследование

31 октября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), сообщили в СК. Там отметили, что следователи выясняют обстоятельства происшествия, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также 31 октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что принадлежит компании ООО "Концессии водоснабжения".

По словам чиновницы, при строительстве были нарушены "все регламенты и требования, вместо бетонных труб были проложены металлические, которые подверглись коррозии".

"Природа таких ошибок не прощает. А мы не прощаем виновных в ее загрязнении. Будем держать ситуацию на контроле", — заявила она в своем Telegram-канале.