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1 час назад

Следователи проверят обстоятельства смертельного отравления бойца ММА Писарева

Lenta.ruиещё 3

Следственный комитет России проведет проверку по факту смерти спортсмена в результате отравления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

Следователи проверят обстоятельства смертельного отравления бойца ММА Писарева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о доследственной проверки обстоятельств гибели 33-летнего российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 30 октября спортсмен с супругой в присутствии родственников почувствовали недомогание. Позже мужчина скончался, его жена все еще находится в больнице.

Эксперт установил, что спортсмен скончался от отравления неустановленным веществом.

Следователи и криминалисты провели дополнительный осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для следствия. В ходе проверки будет назначена судебно-химическая экспертиза. По ее результатам СКР примет процессуальное решение.

Ранее 1 ноября сообщалось, что Писарев умер от отравления опиоидами.

Он выступал в рамках таких промоушенов, как RCC и Fight Nights. Всего в ММА он провел пять боев, одержав три победы и потерпев два поражения. Последний поединок в его карьере состоялся в феврале 2020 года. Тогда он проиграл россиянину Максиму Усояну.

Происшествия,Александр Писарев,Следственный комитет,
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