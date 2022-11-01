Следователи проверят обстоятельства смертельного отравления бойца ММА Писарева

Следственный комитет России проведет проверку по факту смерти спортсмена в результате отравления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

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Речь идет о доследственной проверки обстоятельств гибели 33-летнего российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Писарева, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 30 октября спортсмен с супругой в присутствии родственников почувствовали недомогание. Позже мужчина скончался, его жена все еще находится в больнице.

Эксперт установил, что спортсмен скончался от отравления неустановленным веществом.

Следователи и криминалисты провели дополнительный осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для следствия. В ходе проверки будет назначена судебно-химическая экспертиза. По ее результатам СКР примет процессуальное решение.

Ранее 1 ноября сообщалось, что Писарев умер от отравления опиоидами.