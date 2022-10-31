Бизнесмен покончил с собой в Москве

Предприниматель Артем Асланян, учредитель ряда компаний в сфере ресторанного бизнеса, застрелился в элитном московском ЖК «Воробьевы горы». Об этом пишет Mash.

Отмечается, что он был учредителем таких компаний, как «Истанбул Кебаб», «Блюфин Москва Сити», «Москоу Фуд», «Курская Площадь» и «Парк Менеджмент».

Перед тем, как застрелиться, бизнесмен написал сообщение матери. Он признался, что ему якобы все надоело и накопилось чрезмерное количество забот.

Тело 39-летнего Асланяна нашел дворник. По предварительным данным, причиной самоубийства стали осложнения в бизнесе.