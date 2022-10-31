Бизнесмен покончил с собой в Москве

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20 минут назад

Mash: в Москве из-за проблем с бизнесом застрелился ресторатор

Илья Родин

Предприниматель Артем Асланян, учредитель ряда компаний в сфере ресторанного бизнеса, застрелился в элитном московском ЖК «Воробьевы горы». Об этом пишет Mash.

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Фото: https://t.me/breakingmash/39529https://t.me/breakingmash/39529

Отмечается, что он был учредителем таких компаний, как «Истанбул Кебаб», «Блюфин Москва Сити», «Москоу Фуд», «Курская Площадь» и «Парк Менеджмент».

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Перед тем, как застрелиться, бизнесмен написал сообщение матери. Он признался, что ему якобы все надоело и накопилось чрезмерное количество забот.

Тело 39-летнего Асланяна нашел дворник. По предварительным данным, причиной самоубийства стали осложнения в бизнесе.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае случайно застрелился на охоте начальник регионального отдела полиции.

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