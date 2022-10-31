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24 минуты назад

Наркодельцы из России и Украины задержаны в Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Не менее десяти наркореализаторов, в том числе граждане России и Украины, задержаны МВД Грузии в результате масштабной спецоперации в Тбилиси, Батуми и в других регионах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Наркодельцы из России и Украины задержаны в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор департамента кримпола МВД Грузии Теймураз Купатадзе заявил об изъятии больших партий наркотиков и денег, которые были выручены за сбыт запрещенных веществ.

По его словам, среди задержанных – граждане России, Украины, Казахстана и Грузии, которые реализовывали, в частности, героин и кокаин.

За наркопреступления в Грузии осуждают на срок до 20 лет или пожизненно.

МВД пока не уточняет, какое именно количество граждан России задержано.

Ранее сообщалось, что в Грузии поймали гражданку Украины с тремя килограммами кокаина.

Происшествия,Теймураз Купатадзе,
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