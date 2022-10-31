Мужчина на автомобиле выехал на взлетную полосу в аэропорту Пулково

Мужчина выехал на взлетную полосу в аэропорту Пулково. Он требовал отправить его в Африку. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

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Как уточняется, 33-летний Кирилл Селезнев на автомобиле Opel Astra пробил ограждение и доехал до стоящего на полосе самолета. Лайнер находился на техобслуживании, однако мужчина вышел из машины и начал требовать, чтобы его отвезли в Африку.

В итоге Селезнев был задержан и отправлен в участок. Он так и не смог объяснить свое поведение. При этом задержанный признался, что употребил наркотики и отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сообщается, что ранее Селезнев был судим за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.