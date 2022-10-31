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42 минуты назад

Мужчина на автомобиле выехал на взлетную полосу в аэропорту Пулково

Елена Прошина

Мужчина выехал на взлетную полосу в аэропорту Пулково. Он требовал отправить его в Африку. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Мужчина на автомобиле выехал на взлетную полосу в аэропорту Пулково
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, 33-летний Кирилл Селезнев на автомобиле Opel Astra пробил ограждение и доехал до стоящего на полосе самолета. Лайнер находился на техобслуживании, однако мужчина вышел из машины и начал требовать, чтобы его отвезли в Африку.

В итоге Селезнев был задержан и отправлен в участок. Он так и не смог объяснить свое поведение. При этом задержанный признался, что употребил наркотики и отказался проходить медосвидетельствование. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сообщается, что ранее Селезнев был судим за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее в Тюмени в аэропорту Рощино двое местных жителей устроили дебош. Уточняется, что оба они находились в неадекватном состоянии, а после задержания их направили в Областной наркологический диспансер.

Происшествия,Кирилл Селезнев,
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