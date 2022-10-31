Появились подробности о погибших в давке в Сеуле россиянках

"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские - одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", - сообщил Броварец.