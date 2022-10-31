Появились подробности о погибших в давке в Сеуле россиянках

Тела четверых гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край, сообщил ТАСС руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.
"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские - одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", - сообщил Броварец.