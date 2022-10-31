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1 час назад

Тела россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию через Приморье

ТАСС

Тела четверых гражданок России, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край, сообщил ТАСС руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

Появились подробности о погибших в давке в Сеуле россиянках
Фото: ТАССТАСС

"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела, там две наши, приморские - одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четверых будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", - сообщил Броварец.

Происшествия,МИД России,
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