Приезжая украла на остановке в Москве сумку с сотнями тысяч рублей

«В Отдел МВД России по району Западное Дегунино г. Москвы с заявлением о краже обратилась 76-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что забыла на автобусной остановке, расположенной на улице Маршала Федоренко, сумку, в которой находились денежные средства в размере 390 тысяч рублей и документы. Обнаружив пропажу в автобусе, гражданка вернулась обратно, но сумки уже не было», — говорится в сообщении.