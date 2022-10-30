В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
50 минут назад

Приезжая украла на остановке в Москве сумку с сотнями тысяч рублей

Мослента

Приезжая украла на остановке сумку с сотнями тысяч рублей на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Приезжая украла на остановке в Москве сумку с сотнями тысяч рублей
Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

«В Отдел МВД России по району Западное Дегунино г. Москвы с заявлением о краже обратилась 76-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что забыла на автобусной остановке, расположенной на улице Маршала Федоренко, сумку, в которой находились денежные средства в размере 390 тысяч рублей и документы. Обнаружив пропажу в автобусе, гражданка вернулась обратно, но сумки уже не было», — говорится в сообщении.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя приезжая женщина. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у нее деньги, которые она спрятала в сапог. Похищенные средства в полном объеме были возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве пенсионерка обокрала свою 96-летнюю знакомую на миллион рублей.

Происшествия,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители