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53 минуты назад

Названа одна из причин трагедии в Сеуле

Илья Родин

Платный вход в бары в районе Итхэвон стал одной из причин образования давки, пояснила жительница Сеула Камилла. Об этом пишет РИА «Новости».

Девушка рассказала, что в тот вечер договорилась с друзьями встретиться в одном из баров в районе Итхэвон.

Она уточнила, что все поезда метро были буквально забиты, очень много людей было на эскалаторах. По ее словам, желающие принять участие в празднествах по случаю Хэллоуина шли по улицам сплошным потоком, из которого было практически невозможно выбраться.

Ситуация на улицах района усугублялась тем, что хозяева баров решили в тот день сделать вход в свои заведения платным. Соответственно, в них заходило относительно небольшое количество людей, пояснила Камилла.

Что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии

Напомним, что в результате давки погибли свыше 150 человек, в том числе, четыре россиянки. Кроме того, около 3,5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

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