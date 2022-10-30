Женщина перевела аферистам 49 млн рублей

Telegram-канал Mash сообщает, что дочь бывшего вице-президента Газпромбанка Валерия Серегина, Варвара Серегина, перевела мошенникам 49 млн рублей. Авторы публикации уточняют, что ее родные и близкие предупреждали о возможной афере, однако она им не поверила и отдала злоумышленникам крупную сумму. Сама Серегина и ее отец никак не комментируют эту информацию.

По данным портала, Варваре Серегиной позвонил мошенник и, представившись сотрудником силового ведомства, сообщил, что со счета девушки уходят большие переводы радикальным организациям. В тексте уточняется, что после этого с Серегиной связался другой мошенник «из банка» и предложил ей перевести все свои деньги на другой счет с целью обезопасить их.

По версии Mash, девушка обратилась к специалистам Газпромбанка и своей матери с целью проконсультироваться на этот счет. Авторы утверждают, что все посоветовали Серегиной не вестись на провокации, а сама мать добилась блокировки банковской карты дочери. Как сообщает источник, девушку эти меры не остановили — она купила новый телефон, загрузила приложение стороннего банка и перевела мошенникам 49 млн рублей.