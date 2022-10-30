В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
7 минут назад

Mash: дочь экс-вице-президента Газпромбанка перевела аферистам ₽49 млн

News.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что дочь бывшего вице-президента Газпромбанка Валерия Серегина, Варвара Серегина, перевела мошенникам 49 млн рублей. Авторы публикации уточняют, что ее родные и близкие предупреждали о возможной афере, однако она им не поверила и отдала злоумышленникам крупную сумму. Сама Серегина и ее отец никак не комментируют эту информацию.

Женщина перевела аферистам 49 млн рублей
Фото: News.ruNews.ru

По данным портала, Варваре Серегиной позвонил мошенник и, представившись сотрудником силового ведомства, сообщил, что со счета девушки уходят большие переводы радикальным организациям. В тексте уточняется, что после этого с Серегиной связался другой мошенник «из банка» и предложил ей перевести все свои деньги на другой счет с целью обезопасить их.

По версии Mash, девушка обратилась к специалистам Газпромбанка и своей матери с целью проконсультироваться на этот счет. Авторы утверждают, что все посоветовали Серегиной не вестись на провокации, а сама мать добилась блокировки банковской карты дочери. Как сообщает источник, девушку эти меры не остановили — она купила новый телефон, загрузила приложение стороннего банка и перевела мошенникам 49 млн рублей.

Ранее прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что звонки под видом работников банков или правоохранителей — это основной способ кибермошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила — не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды, а также не раскрывать данные личного характера, рассказал специалист. Он добавил, что в случае звонка от мошенников важно незамедлительно прекратить разговор и связаться с банком, чтобы уточнить, действительно ли звонили оттуда.

Происшествия,Сергей Забатурин,Валерий Серегин,Газпромбанк,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители